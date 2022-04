Atores Dwayne Johnson e Robert Pattinson com Covid-19

Os dois atores estão infetados com o novo Coronavírus. Dwayne Johnson admite que este é o maior desafio da sua família.

Dwayne “The Rock” Johnson e Robert Pattinson estão infetados com o novo Coronavírus. O primeiro reagiu nas redes sociais e diz que a doença está a ser ultrapassada. Mas admite o susto: “Foi uma das coisas mais desafiadoras e difíceis que já tivemos de suportar enquanto família”, referiu “The Rock”, que admitiu que o clã “foi infetado, por alguém próximo, há cerca de duas semanas”.

Já a estrela do filme “Crepúsculo” também testou positivo ao novo Coronavírus. O ator inglês Robert Pattinson, protagonista do novo filme da saga “Batman”, teve mesmo de interromper as filmagens, de acordo com a revista “Vanity Fair”.