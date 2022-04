Atores Pedro Teixeira e Sílvia Rizzo brincam com… ratazana

Pedro Teixeira e Sílvia Rizzo mostraram-se, esta quarta-feira, 29 de setembro, a brincar com uma ratazana nos bastidores da TVI.

O ator, que recentemente foi pai de Manuel, fruto da relação com Sara Matos, captou uma “selfie” e publicou-a no perfil de Instagram. O artista brincou com Daniela Melchior, que deu vida a “Ratcatcher 2” no segundo filme do “Esquadrão Suicida”.

“Achas que estou aprovado para Ratcatcher 3?” questionou o intérprete do elenco da novela “Festa é Festa”, da TVI.

Já Sílvia Rizzo deixou-se gravar enquanto brincava com a ratazana no ombro. “Acho que vai entrar um novo elemento no elenco. Aqui há rato!” escreveu a atriz na legenda do vídeo publicado na respetiva conta.

Lembre-se que os dois atores estão a gravar a segunda temporada da novela “Festa é Festa”, da TVI.