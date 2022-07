Atribuídas bolsas de estudo com o nome do filho de Judite Sousa

Judite Sousa anunciou nas redes sociais que já foram atribuídas as bolsas de estudo com o nome do seu filho, André Sousa Bessa.

“Foram hoje entregues os diplomas dos mestrados em finanças da bolsa de estudo André Sousa”, referiu a comunicadora nas redes sociais.

Recorde-se que a jornalista e pivô da CNN Portugal já tinha revelado que o seu património será utilizado para manter a bolsa de estudos que criou para jovens carenciados no ensino superior.

“A notícia foi divulgada esta semana, por entre a ‘espuma’ dos acontecimentos. No ranking do ‘Financial Times’, a School Business of Economics da Nova de Carcavelos voltou a ser considerada a melhor escola de negócios em Portugal. Mantenho desde 2014 com esta instituição uma ligação muito forte”, escreveu há poucos dias.

“Quando o André partiu, num almoço com Alexandre Soares dos Santos, já falecido, perguntei-lhe: ‘o que acha que devo fazer para perpetuar a memória do meu filho?’ ao que ele me respondeu: ‘crie uma bolsa de estudo para jovens carenciados’. Foi o que fiz. Falei com o Daniel Traca, reitor da SBE, e avançámos”, explicou, na altura.