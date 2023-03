Atriz Alexandra Lencastre torna-se DJ por um dia

A atriz Alexandra Lencastre vai tornar-se DJ por um dia, a 8 de março, num clube do Bairro Alto, em Lisboa.

Um novo desafio para a atriz, de 57 anos: no próximo dia 8 de março, quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, Alexandra Lencastre vai estrear-se como DJ no Purex Club, no Bairro Alto, em Lisboa.

“A partir deste mês, ocasionalmente, vamos desafiar não-DJs muito especiais a ocuparem a cabine do Purex para fazer-nos dançar com as suas músicas preferidas. Começamos já na próxima quarta, Dia da Mulher, com uma mulher do caraças. A Alexandra Lencastre começa às 22h e acaba quando lhe apetecer, obviamente. Uma honra”, refere o Instagram do clube, citado pelo site “Holofote”.

Recorde-se que, há duas semanas, Alexandra Lencastre participou na festa dos 30 anos da TVI, na Aula Magna, em Lisboa, e teve a ajuda de uma bengala, mas parece agora totalmente recuperada do problema que a afetou fisicamente.