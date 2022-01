Atriz Ana Bustorff posa nua aos 61 anos com a ajuda de Cristina Ferreira

A atriz Ana Bustorff, 61 anos, posou nua para edição deste mês da revista “Cristina”. A capa está a receber muitos elogios dos famosos.

Sem pudores. Aos 61 anos, a atriz Ana Bustorff faz um nu integral para a revista de Cristina Ferreira. Com o título “Começar do Zero com Ana Bustorff”, a intérprete aparece nua, deitada na cama, apenas com sapatos de salto alto.

“Ana Bustorff a começar o ano sem preconceitos. Deixamos 2020 para trás e começamos janeiro do zero na @revistacristina. À nossa maneira”, escreveu Cristina Ferreira nas redes sociais, ao mesmo tempo que promete uma “segunda capa” para amanhã.

Os famosos elogiaram a pose da atriz. “Maravilhosa”, escreveu a apresentadora da TVI Maria Cerqueira Gomes; “Aiii”, reagiu Pedro Teixeira, ator da mesma estação de televisão.

Ana Bustorff é uma das atrizes portuguesas mais reconhecidas. Brilhou no cinema, no teatro ou em novelas, entre elas, mais recentemente, “Golpe de Sorte” – na qual fez de freira -, “Jardins Proibidos” ou “Quer o Destino”.