Atriz Anne Heche fica em coma após acidente de carro

A estrela de Hollywood Anne Heche, de 53 anos, está em estado crítico e em coma após um acidente de viação que culminou com o seu carro a ser “engolido pelas chamas”, garantiu um representante da atriz.

A atriz foi levada para um hospital em Los Angeles, nos Estados Unidos, logo depois do acidente e o assessor garantiu que “sofreu danos significativos nos pulmões” algo que a deixou dependente de ventilação mecânica. A intérprete ficou ainda com queimaduras no corpo e foi submetida a cirurgias.

De acordo com o Departamento de Bombeiros de Los Angeles, nos Estados Unidos, o carro de Anne Heche incendiou-se a seguir ao embate contra uma casa de dois andares que ficou “inabitável”.

A atriz de tramas como “Donnie Brasco” ou “Seis Dias Sete Noites” foi a única pessoa no veículo a ser transportada para o hospital em “condição grave”, adiantou ainda o departamento.