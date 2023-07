Atriz Bárbara Norton de Matos completa 44 anos

A atriz Bárbara Norton de Matos comemora hoje mais uma volta ao sol e completa 44 anos.

Hoje, sexta-feira, dia 7 de julho, Bárbara Norton de Matos tem um título especial. O de aniversariante. A atriz comemora hoje os seus 44 anos.

Ontem, nas suas redes sociais, Bárbara deixou um aviso aos seus seguidores que o seu aniversário se aproximava com uma foto na qual mostra a boa forma de biquíni. “A caranguejola a caminho dos 44 é já sexta-feira 7.7 (caso queiram mandar presentes). Amo fazer anos”, lê-se na legenda.

O dia amanheceu com vários desejos de “parabéns” e de um feliz aniversário, como a atriz mostrou no seu Instagram. Com isso, aproveitou para agradecer as mensagens. “Muito obrigada pelos ‘parabéns’. Sinto amor por todos os lados”, escreveu.

Além disso, ainda contou ao público como iria iniciar o seu dia de anos. “Hoje borrifei para o jejum e vou tomar um pequeno-almoço de princesa”, garantiu.

Recorde-se que, recentemente, Bárbara Norton de Matos descartou a possibilidade de casar-se novamente. “Não quero mais casar, mas calma, ainda acredito no amor. Então eu, que sou uma apaixonada. Tenho de me apaixonar, mas casar não, obrigadíssima, não me apetece nada”, contou.