Atriz Bella Thorne anuncia noivado com Benjamin Mascolo

A atriz norte-americana Bella Thorne foi pedida em casamento pelo companheiro Benjamin Mascolo.

O noivado do casal foi anunciado no passado sábado, 20 de março, através do Instagram do cantor, que partilhou uma sequência de fotografias com a atriz nas quais destaca o anel de noivado.

“Ela disse ‘sim’”, pode ler-se na publicação de Benjamin Mascolo.

Posteriormente, Bella Thorne também destacou o noivado, numa publicação nos InstaStories, esta segunda-feira, 22 de março, na qual mostrou detalhes do anel de noivado.

O relacionamento amoroso do casal foi tornado público no ano passado.