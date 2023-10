Atriz Betty Faria é acusada pela filha de ser uma “mãe sociopata”

Alexandra Marzo, filha da atriz brasileira Betty Faria, partilhou um texto nas redes sociais com diversas críticas à mãe.

Betty Faria, de 82 anos, tem uma longa carreira na representação e, inclusive, participa na mais recente série da RTP1 “Códex 632”. Contudo, nas redes sociais, viu-se altamente criticada… pela filha.

Alexandra Marzo, filha da atriz brasileira e do ator Cláudio Marzo, partilhou um texto nas redes sociais com diversas críticas à mãe e no qual fala sobre a difícil relação entre ambas.

“Há muito tempo me mantenho calada perante às injustiças e calúnias proferidas pela minha progenitora à Justiça e à Imprensa. Desde 2012, tenho vindo a enfrentar um sofrimento inominável e monstruoso. Nasci numa família tóxica, extremamente disfuncional, com uma mãe sociopata”, começou por dizer.

“Minha filha foi e continua a ser usada pela avó para tudo o que lhe for conveniente, como fazem todos os que possuem transtorno do espetro narcisista/sociopata. Não existe amor nessas pessoas, apenas cobiça, competição, inveja e muita raiva”, escreveu.

“Eu disse para a minha mãe que a Giulia não iria mais dormir na casa dela aos finais de semana porque ela insistia em levar uma criança para as baladas dela, onde ofereceu álcool para a neta”, confessou.

“Quinze dias depois, recebo um telefonema de um advogado a dizer que eu estava a ser intimada na Justiça por impedir que a avó pudesse ver a neta. Distorção da realidade, mentira, advogados comprados. Eu vivi um filme de terror que durou mais de dez anos. Basta!”, desabafou.