Atriz brasileira Fernanda Paes Leme anuncia gravidez

Fernanda Paes Leme anunciou, nas redes sociais, que está grávida pela primeira vez ao lado do noivo Victor Sampaio.

Esta quinta-feira, dia 12 de outubro, a atriz brasileira Fernanda Paes Leme avançou com uma boa-nova: está grávida pela primeira vez. A novidade foi avançada pela própria através das redes sociais, com uma fotografia na qual posa ao lado do noivo, Victor Sampaio, e do cão de estimação do casal e é possível ver a “barriguinha”.

“Estamos grávidos. Apresento a vocês a nossa familinha”, começou por escrever a intérprete na publicação do Instagram.

“Nos últimos três meses refletindo, planeando, ainda não acreditando e sonhando com o que o futuro reserva para a gente… Seja o que for, vamos juntos, tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês nesse dia tão especial. Com amor, muito amor, nós quatro”, concluiu Fernanda Paes Leme.

Várias celebridades brasileiras deixaram os seus desejos de felicidades na caixa de comentários. “Meu Deus, que alegria, Fepa! Muita, muita, muita saúde! Te amo. Amo vocês!”, escreveu a atriz Bruna Marquezine. “Que alegria! Parabéns! Amém! Saúde!”, comentou a atriz Tata Werneck.

Outros famosos como Alessandra Ambrosio, Giovanna Ewbank, Péricles e Sabrina Sato também comentaram.