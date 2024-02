Atriz brasileira Mel Maia diverte-se em Portugal com o namorado

Passaram o Ano Novo juntos no Rio de Janeiro e voltaram-se a reunir-se esta semana em Portugal: Mel Maia não esconde a paixão por João Maria.

Ficou conhecida na telenovela “Avenida Brasil” mas, desde então, nunca mais parou de representar. Considerada uma jovem promessa da televisão brasileira, Mel Maia vive um romance ao lado do surfista português João Maria.

Após terem passado o Ano Novo juntos no Rio de Janeiro, Brasil, o casal voltou a reunir-se esta semana em Portugal. Depois de uma breve passagem pelo Porto, Mel Maia rumou com o amado e mais um casal de amigos até Viana do Castelo.

Nas redes sociais, a atriz tem-se mostrado animada e partilhado alguns registos da passagem pelo país.