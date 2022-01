Atriz Cecília Henriques anuncia nascimento da filha

Cecília Henriques anunciou publicamente o nascimento da sua filha, Celeste. A bebé é fruto da relação entre a atriz e o músico Filipe Sambado.

Desde que revelou que estava grávida, a intérprete tem partilhado diversos momentos da sua gestação com os seguidores, no perfil de Instagram e esta quarta-feira não foi excepção.

Cecília Henriques revelou que já foi mãe de Celeste.

“Tanto tempo, filha”, escreveu a atriz numa fotografia em que surge deitada na cama do hospital com a bebé ao colo, depois do parto.