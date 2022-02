Atriz de “Elite” é a famosa espanhola mais seguida. Georgina cai para segundo

Ester Expósito passou a ser a celebridade espanhola mais seguida na rede social Instagram. Sendo assim, Georgina Rodríguez caiu para o segundo lugar do pódio.

A atriz, que integrou o elenco da série “Elite”, da Netflix, ocupa agora o primeiro lugar do pódio em Espanha como a cara conhecida mais seguida no Instagram, com 19,4 milhões de seguidores.

Georgina Rodríguez caiu para segundo nesta classificação, com 17,6 milhões de internautas. No entanto, a namorada de Cristiano Ronaldo não está sozinha atrás de Ester Espóxito.

A atriz da série “La Casa De Papel” (Netflix) Úrsula Corberó também soma o mesmo número de seguidores que Georgina.

LEIA TAMBÉM: