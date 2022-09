Atriz Cláudia Raia está grávida aos 55 anos

Cláudia Raia está grávida, aos 55 anos. A atriz espera um filho em comum com o companheiro, Jarbas Homem de Mello.

Foi através das redes sociais, primeiro com um “sapateado” e, depois, com um teste de gravidez nas mãos, que Cláudia Raia e o companheiro, Jarbas Homem de Mello, partilharam a novidade com os milhares de seguidores: a conhecida atriz brasileira, de 55 anos, está grávida.

“Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e @jarbashomemdemello estamos grávidos!”, escreveu a intérprete no perfil de Instagram.

No Instastories a atriz anunciou que está com uma gravidez de três semanas.