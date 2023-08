Atriz Dânia Neto posa nua na reta final da gravidez

Quase a ser mãe mais uma vez, a atriz Dânia Neto posou nua para celebrar o bebé que está a chegar. Fãs mostraram-se rendidos.

Grávida e nua: Dânia Neto fez uma sessão fotográfica para celebrar o “estado de graça”. Nas redes sociais, a atriz mostrou aos seguidores como ficou a iniciativa.

“O @_andrebrito_ desafiou me a eternizar esta fase tão especial que é a minha segunda gestação, e eu aceitei o desafio”, confessou a atriz no perfil de Instagram.

“As fotografias estão incríveis!! É tão difícil escolher. Orgulhosa de todas as minhas formas de amor”, rematou Dânia Neto.

Recentemente, a atriz já tinha partilhado algumas ideias sobre a sua segunda gravidez: “Cansaço excessivo: este é o motivo mais comum do aparecimento de cãibras na gravidez e acontece porque a gestação é uma fase de grandes alterações no corpo da mulher, o que faz com que a gestante se sinta mais cansada que o habitual. Esse cansaço pode acabar por colocar muita pressão sobre os músculos, principalmente nos das pernas, levando ao aparecimento de cãibras”, explicou a atriz, de 40 anos.

Os seguidores mostraram-se rendidos à sessão fotográfica, com frases como “linda”, “mamã maravilhosa” ou “que fotos incríveis”.

Recorde-se que Dânia Neto e o marido, Luís Matos Cunha, são, também, pais do pequeno Salvador, de três anos.