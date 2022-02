Atriz Daniela Ruah agradece reconhecimento dos portugueses

Daniela Ruah é a atriz que os portugueses mais gostam, segundo o recente estudo de mercado “Figuras Públicas e Influenciadores Digitais 2021”, da Marktest. A intérprete mostrou-se grata.

Mais um reconhecimento. De acordo com um estudo da Marktest sobre “Figuras Públicas e Influenciadores Digitais 2021”, Daniela Ruah é a atriz que os portugueses mais gostam.

A protagonista da série norte-americana “NCIS: Los Angeles” mostrou-se agradecida nas redes sociais.

“Sinto-me sempre um pouco esquisita publicar algo que quantifique a popularidade pessoal. No entanto reposto esta notícia da @naughtyboysagency porque me enche o coração”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Basta o carinho que sinto do meu rico povo português mas aqui fica também a própria estatística. Quero que saibam que o carinho é mútuo. Obrigada aqueles que me acompanham desde o início e obrigada aqueles que nasceram entretanto e que me seguem agora. Espero continuar a entreter-vos durante muito mais tempo!” concluiu Daniela Ruah.

Recentemente, a artista esteve em Torres Vedras a realizar para a RTP o filme “Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito” e, em entrevista à N-TV, garantiu que descobriu uma nova paixão.