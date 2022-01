Atriz e apresentadora da TVI Ana Guiomar estreia peça em janeiro

Ana Guiomar vai voltar ao Teatro já no início do ano. A atriz e apresentadora da TVI vai estar em palco com a peça “Perfeitos Desconhecidos”.

Depois de ter acabado de gravar a novela da TVI “Amar Demais” de uma forma muito sensual, Ana Guiomar já tem um novo projeto, agora no Teatro.

A atriz e apresentadora vai estrear no dia 14 janeiro do próximo ano, no Teatro Maria Matos, o grande sucesso de palco – também adaptado ao cinema – “Perfeitos Desconhecidos”, com encenação de Pedro Penim.

Todas as informações no seguinte link: https://teatromariamatos.pt/event/perfeitos-desconhecidos/