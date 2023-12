Atriz e comentadora Sara Norte junta família no Porto

A atriz e comentadora Sara Norte juntou grande parte da família no Porto, para celebrar o Natal e o Ano Novo.

Rumo ao Norte. Sara Norte viajou com a família para o Porto, de modo a celebrar o Natal e o Ano Novo. “Este ano não houve fotografia de Natal, mas no dia 24 combinámos ir ao Porto passar um dia em família. Fomos ontem de manhã e voltámos à noite. Passeámos, rimos… foram bons momentos!”, começou por escrever nas redes sociais.

“A minha avó paterna costumava dizer muitas vezes que temos que aceitar as diferenças principalmente entre família e a minha já percorreu um longo percurso. Não há famílias perfeitas, nunca houve, mas eu amo a minha com todas as imperfeições e tenho orgulho em fazer parte dela”.

“Amo-vos muito e obrigada por este dia realmente especial. Ontem estava até em alguns momentos emocionada porque aprendi que nesta vida, que muda de um dia para o outro, o importante é criar memórias com os que amamos. Que venha um 2024 sempre juntinhos e cheio de vitórias! (Falta o Vasquinho nas fotos mas esteve sempre connosco)”, rematou Sara Norte.