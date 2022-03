Atriz Filipa Nascimento mostra-se despida na cama e seduz namorado

A atriz Filipa Nascimento mostrou-se, nesta segunda-feira, sem pudores, ao publicar uma imagem na qual aparece sem roupa na cama. O namorado, Duarte Gomes, mostrou-se conquistado.

A “Mel” da novela da SIC “Amor, Amor” como nunca a viu: a atriz que dá vida à personagem, Filipa Nascimento, deixou-se fotografar sem roupa na cama e a imagem está a “incendiar” as redes sociais, com os seguidores a reagirem com as palavras “sexy”, “bomba”, “linda” ou “gata”.

Quem também não ficou indiferente à publicação foi Duarte Gomes, o namorado da “Mel” da novela da SIC: “Bam!”, exclamou o ator.

Filipa Nascimento atravessa, neste momento, o ponto alto da carreira, ao protagonizar a jovem cantora na trama que a SIC exibe à noite. A jovem atriz pode ainda ser vista no mesmo canal, noutra novela, “Terra Brava”, na qual dá vida a uma cozinheira.