Atriz Gabriela Barros acumula trabalho e acaba nas urgências

A acumular vários trabalhos, Gabriela Barros acabou por sentir dores no corpo todo e foi observada nas urgências.

Famosa pela série “Pôr do Sol”, na RTP1, onde deu vida às trigémeas, assim como as colaborações com Herman José no programa “Cá Por Casa”, também na estação do Estado, Gabriela Barros contou, em entrevista a Rui Unas, como foi parar às urgências.

“Fui para o hospital, a meio de um dia de gravações, a vomitar… Tive uma fibromialgia, dores nas zonas articulares do corpo, por falta de sono, falta de descanso”, lembrou a intérprete no programa “Maluco Beleza”, enquanto justificava o susto com o excesso de trabalho ao longo de mais de “dois meses”.

“Foi na altura em que estava a fazer o ‘Pôr do Sol’, estava com o Herman e no teatro. Tive um esgotamento”, concluiu Gabriela Barros.