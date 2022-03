Atriz da Globo esclarece envolvimento com José Condessa

Juliana Paiva esclareceu o alegado romance com José Condessa, que está pela primeira vez no Brasil a gravar a novela “Salve-se Quem Puder” (Globo).

Depois de ter sido notícia na Imprensa brasileira que os dois estavam a viver um romance, a atriz de decidiu explicar que como o ator português está pela primeira vez naquele país esta faz questão de não o deixar sozinho, tal como acontece com o restante elenco.

“O Zé, vocês vão nos ver muito mais vezes juntos. Não só eu sozinha com o Zé, mas todo mundo acolheu muito ele. Ele é um ator português que está a fazer o seu primeiro trabalho no Brasil, e nós acolhemo-lo”, disse a intérprete ao Jornal Extra.

No final de dezembro, José Condessa também já tinha esclarecido a situação numa entrevista ao programa “Você na TV!” (TVI), salientando que mantém a relação amorosa com Bárbara Branco.

O namoro entre os dois atores portugueses ficou conhecido após participarem no programa “Dança com as Estrelas”.

LEIA TAMBÉM: