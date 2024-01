Atriz Halle Bailey foi mãe aos 23 anos: “Bem-vindo ao mundo”

Halle Bailey, atriz do filme “A Pequena Sereia”, foi mãe aos 23 anos e recebeu nos braços o pequeno Halo no início de 2024.

A intérprete do filme “A Pequena Sereia” Halle Bailey foi anteontem mãe aos 23 anos. Halo, o nome do bebé, é fruto da relação da atriz com o “rapper” DDG, de 26 anos.

“Mesmo passado poucos dias do início do ano novo, a melhor coisa que 2023 me podia dar foi trazer o meu filho. Bem-vindo ao mundo”, escreveu Halle Bailey nas redes sociais. O companheiro, DDG, respondeu: “Super mãe!”