Atriz Halle Berry posa nua aos 56 anos

A atriz Halle Berry, de 56 anos, posou nua nas redes sociais e afirmou: “Faço o que eu quiser”.

Vencedora do Óscar de Melhor Atriz pelo papel no filme “A Última Ceia” (2001), a atriz Halle Berry posou nua na varanda de casa e partilhou o momento no Instagram: “Faço o que eu quiser. Feliz sábado”, escreveu na legenda da publicação.

Os comentários a elogiar a condição física da atriz de 56 anos não tardaram a chegar: “Tenho 61 anos. Se eu me parecesse com ela, seria muito pior! Ela está linda”, “Oh meu Deus! Deus dá-me essa energia. Rainha!” e “Eu amo-te” são alguns dos exemplos.

Em março deste ano, Halle Berry já tinha publicado algumas fotografias nua, tiradas no espelho embaciado da casa de banho.