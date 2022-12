Atriz Hana Sofia Lopes perde bagagem e torna-se viral

A atriz Hana Sofia Lopes perdeu a mala na viagem para Nova Iorque, nos Estados Unidos, e tornou-se viral… até a CNN fez uma peça.

A jovem atriz luso-luxemburguesa viajou para Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde ia visitar uma amiga, para seguir viagem para o Canadá, para a rodagem de um filme e participar num evento que contaria com a presença do primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel.

Porém, a viagem não correu da melhor forma e Hana acabou por perder a mala. Durante sete dias, a intérprete telefonou para o aeroporto JFK com o intuito de saber se já tinham encontrado a sua bagagem, mas sem uma resposta positiva.

Já no Canadá e ainda sem a sua mala, Hana Sofia Lopes resolveu fazer uma nova reclamação, mas desta vez, presencial. A atriz explicou à funcionária Azalia Engolo que estava no Canadá para gravar um filme e iria ter um evento e precisava da mala.

Nesse momento, Azalia, que vive em Montreal, maquilhadora de profissão, mas que trabalha em part-time no aeroporto, ofereceu-se para ir ter com a artista ao hotel para a maquilhar e pentear para o evento.

E foi este episódio de empatia mútua, que levou a CNN Internacional e os principais meios dos quatro cantos do mundo a contarem esta história.

A intérprete integra a segunda temporada da série da Netflix “Capitani” que, três dias depois da estreia, já constava do Top 10 das séries mais vistas em 24 países. Em Portugal, a atriz fez parte do elenco da série “Ministério do Tempo”.