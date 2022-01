Atriz Helena Costa muda de visual, mas admite receios

Depois de vários anos a brilhar com uma das suas imagens de marca – o cabelo comprido -, Helena Costa resolveu mudar o visual e cortar… curtinho.

A atriz garante que não se arrependeu se bem que, às vezes, podia ser mais fácil lidar com este look.

“Muita gente me diz que gosta de me ver com o cabelo curto, eu também gosto, mas sabem o problema do cabelo curto?”, começou por questionar Helena Costa.

“Demora a crescer, por isso se tivermos saudades não há volta a dar, depois requer muito mais atenção com utensílios de cabelo para que fique bem”.

“Mas depois de sairmos do espelho nunca sabemos se está bem porque um cabelo curto tem vida própria. É uma aventura só vos digo”, brincou a atriz nas redes sociais.