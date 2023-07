Atriz Inês Herédia justifica porque trata os filhos por “você”

A atriz Inês Herédia revelou uma conversa com os filhos, na qual revelou que os trata por “você”, e justificou o porquê.

Nas redes sociais, Inês Herédia partilhou um diálogo que teve com os dois filhos. “- Luís, quais são os sapatos que quer levar hoje?; – Os do peixe aranha; – E o Tomás?; – Os do rinoceronte; – Não temos sapatos do rinoceronte, Tomás; – Tem que ter para quando houver rinocerontes na água; – Ok, mas até lá quer levar quais?; – Os do crocodilo”.

A conversa entre a atriz e os filhos acabou por chamar a atenção dos seguidores por tratar os meninos por “você”.

Devido às mensagens que recebeu dos fãs, Inês, que pode ser vista todas as noites na novela da TVI “Festa é Festa”, aproveitou-se do Instagram para explicar e justificar a forma de falar com os filhos.

“Já estava à espera de receber este tipo de mensagens. O que não deixa de ser paradoxal nesta malta que se diz tão livre, é que são os primeiros a pegar no seu pacotinho de preconceitos e a atirá-lo ao próximo sem sequer terem provado as bolachas que lá estão dentro. Mas dois pesos e duas medidas parece ser o mantra desta nossa geração”, começou por escrever.

“Fui educada a tratar os adultos por você e os meus pais sempre me trataram por você também. Há por aí uma ideia implantada nos cérebros de malta que vive na caverna do Platão, de que quem trata os pais/filhos por você não tem intimidade. Em momento nenhum me faltou colo, mimo, proximidade, intimidade, antes pelo contrário”, explicou.

“É verdadeiramente impressionante como levo com mais preconceito por ser beta do que por ser lésbica. Há sempre um engraçadinho qualquer que tapa o nariz e tenta fazer uma imitação qualquer da ideia generalizada que se tem dos betos em tom de achincalhanço. Agora troquem lá os lugares e ponham-me a achincalhar uma origem diferente da minha. Não é fixe, pois não?”, continuou, indignada.

“Deixem as pessoas serem como são, não tenho qualquer pudor em relação às minhas origens, não gozo nem achincalho ninguém que tenha origens diferentes das minhas, celebro-as e tenho-as a todas na minha vida. Quero lá saber como tratam os vossos pais e os vossos filhos. A única coisa que me interessa é que haja amor em barda”, concluiu na mensagem.