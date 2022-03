Atriz Inês Herédia lança single inspirado num amor em plena pandemia

Inês Herédia acaba de lançar o single “I Would do It Again”. A atriz da novela “Quer o Destino”, da TVI, volta a aventurar-se no mundo da música.

O tema tem como base uma história de amor em plena fase de pandemia. Além de Inês Herédia, o videoclip conta ainda com a participação de Ana Sofia Martins.

A inspiração partiu de uma história real: um casal em Brooklyn que se conheceu à distância e em pleno confinamento obrigatório, mantendo uma ligação constante de formas originais e dentro daquilo que era possível devido à pandemia causada pela covid-19. O mote foi lançado e Inês Herédia pegou no papel e na caneta para escrever “I Would do It Again”, desenvolvida em conjunto com o irmão, Luís Sanches.

Do papel passou para o estúdio e do estúdio para o set de gravações, resultando num videoclip gravado em tempo recorde e que retrata o início daquilo que parecia ser uma história de amor de janela a janela: de um lado Inês Herédia e, do outro, a amiga e atriz Ana Sofia Martins. O videoclip foi realizado por Joana Brandão.

“É difícil olhar para 2020 como uma história de amor, mas a verdade é que quem sobreviveu a este ano foi porque deixou que fosse o amor a salvá-lo. ‘I Would do it Again’ é uma história de amor que nasce e morre para que a vida deixasse de ser cinzenta. Uma mulher que se apaixona por outra a vê-la dançar pela janela e que deixa que essa dança, esse amor a salve”, diz Inês Herédia.

“É sobre uma história de amor que, embora acabe mal, foi tão importante que apesar do sofrimento que provocou, ela voltava atrás e vivia tudo outra vez – I Would do It Again. Embora eu saiba, nunca vou contar ao espectador o que faz a outra rapariga ir embora. Será que a história só foi vivida na minha cabeça? Será que a personagem da Ana Sofia também a viveu, mas não foi capaz de sair da ‘casa’ dela? São perguntas que em quase todas as histórias de amor ficam por responder, por isso deixo que seja cada um a adotar a música para si e a encontrar a resposta que precisa”, remata a atriz.