Atriz Iolanda Laranjeiro apoia movimento de Ljubomir Stanisic

A atriz Iolanda Laranjeiro apoiou e aplaudiu nas redes sociais o “chef” Ljubomir Stanisic a propósito do “Movimento Sobreviver a Pão e Água”.

Com a greve de fome a decorrer à frente da Assembleia da República, em Lisboa, em forma de protesto por parte dos empresários da restauração – que exigem ao Governo a revisão das restrições existentes aos respetivos negócios, causadas pela pandemia da covid-19 -, Iolanda Laranjeiro fez uma publicação nas redes sociais na qual destacou o “respeito, compreensão e solidariedade” pelo movimento.

“Respeito. Verdadeiro respeito, compreensão e solidariedade para com estes guerreiros.

Senhor primeiro-ministro, senhor ministro da Economia, não falhem mais. Vivemos em Democracia. Conversar com cidadãos que só querem ser ouvidos é o mínimo que podem fazer por este sistema que todos elegemos e por este momento que toca a todos, mas sem dúvida mais a uns que a outros”, pode ler-se na publicação da mulher do ator Marcantonio Del Carlo.

“Respeito, muito respeito por este movimento. Força. As minhas palmas para vocês”, acrescentou Iolanda Laranjeiro.

Recorde-se que o ex-companheiro de Isabel Figueira é um dos manifestantes. A apresentadora admitiu já estar “preocupada com o estado emocional” de João Sotto Mayor.

Ontem, Ljubomir Stanisic sentiu-se mal e teve, inclusivamente, de receber o apoio do INEM.