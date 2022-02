Atriz Júlia Palha exibe-se de biquíni e famosas elogiam

Júlia Palha está de regresso ao trabalho com as gravações da SIC. No entanto, foi com uma fotografia das miniférias em Espanha que a atriz incendiou as redes sociais.

A intérprete, que dá vida à protagonista de “A Serra” (SIC), mostrou-se de biquíni vermelho a entrar na água numa fotografia partilhada, esta segunda-feira, 10 de maio, no perfil de Instagram.

Sem qualquer descrição, a profissional da estação de Paço de Arcos recebeu diversos elogios. Entre os comentários, destaque para a reação da repórter da TVI Inês Gutierrez e da “influencer” Anita da Costa.

Além de Júlia Palha, também fazem parte da novela “A Serra” atores como Sofia Alves, José Mata, João Mota, Isabela Valadeiro, Carolina Carvalho, António Pedro Cerdeira, Fernando Luís, João Maneira, entre outros.