Atriz Júlia Palha posa em biquíni no Instagram

A atriz Júlia Palha assinalou a abertura da época balnear com uma fotografia em biquíni no Instagram. Os seguidores reagiram com elogios.

A intérprete de “Sangue Oculto”, novela da SIC, já deu o pontapé de saída na época balnear e postou uma fotografia do momento no Instagram: “Está aberta a época balnear”.

“Sorte a nossa”, respondeu uma seguidora, enquanto a atriz Carolina Carvalho – que foi “rival” de Júlia Palha na novela “A Serra” -, publicou “emojis” de corações, assim como o amigo e empresário Luís Borges.

Recorde-se que na passada terça-feira, dia 4, a atriz Jéssica Athayde partilhou uma fotografia com Júlia Palha e não poupou elogios à colega.

“Ontem (domingo) foi o meu programa preferido de sempre no ‘Vale Tudo’. Alem de ter estado com uma das miúdas mais talentosas da sua geração @juliapalha – que eu chamo de peixinho, já faz muitos anos, porque ela é muito linda – ainda tive o prazer de brincar com convidadas muito divertidas e cheias de vontade de ajudar as nossas associações”, escreveu a companheira de Diogo Amaral.

Júlia Palha já agradeceu: “Oh minha Jess do coração! Sabes que te adoro! E tens razão: foi rir do princípio ao fim e foi melhor ainda termos ajudado quem mais precisa”.