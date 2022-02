Atriz Júlia Palha volta às produções em lingerie

A atriz Júlia Palha voltou às produções fotográficas em lingerie. Na ficção, continua a dar vida à discreta pastora “Fátima” na novela da noite “A Serra”.

Júlia Palha pode ser vista, todas as noites, na novela da SIC “A Serra”, no papel da humilde e recatada pastora “Fátima” mas, longe do pequeno ecrã, a intérprete continua a mostrar toda a sua sensualidade na mais recente campanha de uma marca de lingerie.

Em frente ao espalho, colocado por cima da cama, Júlia Palha fotografa-se em roupa interior, perante os aplausos dos fãs: “Gira”, “tão sexy”, “deusa” ou “maravilhosa” servem a título de exemplo.