Atriz Keke Palmer acusa ex-namorado de violência doméstica

A atriz Keke Palmer entrou com processo em tribunal contra o ex-namorado, acusando-o de violência doméstica.

Darius Jackson, ex-namorado de Keke Palmer, está a ser acusado pela atriz de violência doméstica, que alega que este a agrediu fisicamente. Keke já entrou com processo em tribunal e fez um pedido de ordem de restrição contra o ex-companheiro, dizendo que este a atacou várias vezes durante o período de dois anos.

Além da ordem de restrição, a atriz também solicitou a guarda exclusiva do filho, Leodis, de oito meses, que é fruto da relação com Darius Jackson.

Em documentos judiciais, acedidos pela revista norte-americana “People”, o último incidente aconteceu no passado domingo, dia 5 de novembro.

“O Darius invadiu a minha casa sem o meu conhecimento ou consentimento, ameaçou-me e depois agrediu-me fisicamente – atacando o meu pescoço, batendo-me, atirando-me para o sofá e roubando o meu telemóvel quando eu lhe disse que ia chamar a polícia”.

Na declaração, Keke Palmer também alega que tiveram “muitos casos de violência física, incluindo bater e agarrar-me pelo pescoço”. “Darius destruiu meus bens pessoais, incluindo diários e óculos graduados, mandou para o lixo pertences meus, atirou as chaves do meu carro para me impedir de ir embora, disse palavrões sobre mim para o nosso filho, ameaçando matar-se com uma arma se eu o deixasse, assédio e outros abusos físicos e emocionais”.