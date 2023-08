Atriz Laura Dutra integra elenco em novela brasileira

A atriz Laura Dutra está a caminho do Brasil para participar na nova novela da Globo, que tem o nome provisório de “Lua Vermelha”.

Laura Dutra já tem um novo projeto em mãos. Contudo, não é nas televisões portuguesas, mas sim, brasileiras. A atriz prepara-se para integrar o elenco de uma novela no outro lado do oceano.

Laura está confirmada como sendo uma das estrelas da nova série da Globo, “Lua Vermelha”, produzida para a plataforma de “streaming” do canal, a Globoplay. No elenco, além da atriz portuguesa, irá contar com nomes como Alanis Guillen, Cris Vianna, Rodrigo Lombardi, Milhem Cortaz e Leticia Fernandes.

À semelhança da série que foi produzida em Portugal com o mesmo nome, a novela brasileira vai abordar o mundo dos vampiros e lobisomens. Porém, nada tem a ver com a série emitida pela SIC, em 2010.

Nas redes sociais, essa coincidência foi esclarecida e o diretor da Globoplay afirmou ainda que o nome é provisório e poderá ser ainda alterado. “Esclarecimento breve: a série ‘Lua Vermelha’, projeto dos Estúdios Globo de autoria da querida Rosane Svartman, não é remake nem tem qualquer relação com a obra homónima da SIC. Foi coincidência. E o nosso ainda é um nome de trabalho”, disse Erick Bretas.