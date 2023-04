Atriz Leonor Seixas celebra um mês da filha Júlia

A atriz Leonor Seixas comemorou o primeiro mês de vida da filha, Júlia, e os famosos mostraram-se encantados.

Júlia, a bebé da atriz Leonor Seixas, completou o primeiro mês de vida no passado dia 24 de abril e a intérprete fez a festa nas redes sociais.

“Um mês de Júlia! GratiLuz por me teres escolhido para ser tua mãe… que filha tão linda, tranquila, feliz!”, escreveu Leonor Seixas no perfil de Instagram.

Figuras públicas como Helena Isabel, Gabriela Barros ou Paula Lobo Antunes mostraram-se encantadas com a foto da bebé publicadas nas redes sociais.

Recorde-se que Júlia nasceu no dia 24 de março e é fruto da relação da intérprete de novelas com Miguel Oliveira.

No final do ano passado, a atriz falou com a N-TV sobre a gestação: “A coisa boa de estar grávida aos 41 anos, é que, independentemente da maternidade, estou uma mulher muito tranquila, feliz, mais ainda agora”. “A gravidez, nesta altura, é uma alegria”, acrescentou.