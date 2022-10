Atriz Leonor Seixas confessa: “A amar estar grávida”

Depois de ter revelado publicamente que está grávida pela primeira vez, Leonor Seixas confessou que está a “amar” esta nova experiência.

A atriz, de 41 anos, encontra-se a viver dias de grande felicidade com a primeira gestação. Através do perfil de Instagram, a intérprete tem partilhado vários momentos desta nova aventura com os seguidores.

Desta vez, a artista confessou estar a amar estar grávida. “A amar estar grávida”, pode ler-se na legenda de uma fotografia em que aparece de vestido branco com a “barriguinha” saliente.

Rapidamente, na secção de comentários, caras conhecidas como Catarina Raminhos, Sílvia Rizzo e Soraia Moreira elogiaram a imagem de Leonor Seixas.

Na primeira semana de outubro, a atriz revelou o sexo do bebé. “É uma menina”, contou, nas redes sociais ao mesmo tempo em que partilhou um conjunto de registos encantadores com os fãs.

Recorde-se que a bebé é fruto da relação amorosa que a intérprete mantém com Miguel Oliveira.