Atriz Maria João Bastos dança no Carnaval do Brasil: “Ontem foi muito emocionante!”

Além de Rita Pereira, também Maria João Bastos está no Brasil a divertir-se no Carnaval da Marquês de Sapucaí.

Ela está no sambódromo. Quase cidadã honorária do Rio de Janeiro, tal o número de vezes que visita a “cidade maravilhosa”, a atriz Maria João Bastos mostrou-se na Marquês de Sapucaí a “tirar o pé do chão”, enquanto assistia aos desfiles de Carnaval.

“Ontem foi muito emocionante!”, escreveu a intérprete nas redes sociais, para elogiar a escola de Salgueiro e Paolla Oliveira.

Recorde-se que também Rita Pereira esteve, por estes dias, no sambódromo, depois de gravar o “remake” da novela “Dona Beija”.