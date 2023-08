Atriz Maria João Bastos goza férias na Córsega

A atriz Maria João Bastos viajou até terras francesas, onde está a gozar uns dias de descanso na Córsega.

Maria João Bastos saltou de um país para outro. A atriz esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, a eterna “cidade maravilhosa” a aproveitar alguns dias pelas ruas cariocas. Contudo, já trocou de localização.

A figura pública embarcou em direção a terras francesas e aterrou na Córsega, a quarta maior ilha do Mediterrâneo e a maior de França. Maria João Bastos tem aproveitado umas férias por lá e, nas redes sociais, partilhou alguns registos.

“Linda a praia de hoje… La Plage Balistra!”, escreveu na publicação na qual vê-se a atriz a nadar em águas azuis.

“Bonifácio, que cidade tão bonita! Se vierem à Córsega não deixem de visitar esta cidade. E já agora, não deixem de provar esta ‘muito’ gulosa sobremesa no restaurante D’Amore, na marina”, aconselhou.

Enquanto esteve no Brasil, a atriz deixou algumas dicas para quem for visitar o local. “Se estiverem pelo Rio de Janeiro ou estiverem a planear a vossa viagem não deixem de passar um dia na praia do Leblon e almoçar no @lacariocacevicheria. A energia do restaurante é ótima, a comida incrível, e isto tudo com a vista mais bonita claro está!”, referiu.