Atriz Maria Sampaio já foi mãe pela primeira vez

Maria Sampaio revelou que já foi mãe da bebé Caetana Luís. Este é o primeiro fruto da relação amorosa entre a atriz e Gonçalo Cabral.

A atriz contou, no perfil de Instagram, que a filha, Caetana, nasceu no dia 19 deste mês na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. A intérprete agradeceu aos profissionais de saúde pelo trabalho que tiveram.

“Obrigada a todos os enfermeiros e médicos da Maternidade Alfredo da Costa que nos acompanharam nesta jornada desde domingo dia 16 quando fui internada até hoje [21/10]”, começou por escrever. “As águas rebentaram às 16h30 de dia 18 e a Caetana só acabou por nascer de cesariana às 02h32 de dia 19”, recordou.

“Foram todos incansáveis. É com orgulho que dizemos que fizemos todos os tratamentos de procriação medicamente assistida no sistema nacional de saúde CIRMA e onde também escolhemos para nascer a nossa Cálu. Obrigada do fundo do coração”, prosseguiu.

De seguida, a intérprete acrescentou que estão numa “bolha de amor”, lembrando os tratamentos de fertilidade que teve de fazer para engravidar. “Estamos numa bolha de amor, agradecidos e sentimo-nos abençoados. Valeu a luta e sofrimento durante estes anos. Agora, é viver este ninho de amor, recuperar e viver tudo isto que é novo e maravilhoso, mas também duro. Cada segundo de ti já nos enche o coração, amamos-te muito, Cáluzinha!”.

“Dia 19 nasceu uma nova Maria e um novo Gonçalo contigo! É um amor que não cabe no peito”, concluiu, agradecendo ainda às restantes profissionais que acompanharam fora do hospital.