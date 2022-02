Atriz Maria Vieira é candidata à Câmara Municipal de Cascais

Maria Vieira anunciou que é candidata à Assembleia Municipal da Câmara Municipal de Cascais. A atriz concorre à autarquia pelo partido Chega.

Mais uma figura pública a concorrer a uma autarquia: depois de Nuno Graciano, que avança em Lisboa, pelo Chega, também Maria Vieira vai representar o partido de André Venturas nas eleições em Cascais.

A atriz anunciou que é candidata à Assembleia Municipal no Facebook. “Chegou o dia de anunciar publicamente a minha candidatura à Assembleia Municipal de Cascais pelo CHEGA”, referiu.

“Foi com muito prazer e com grande orgulho que eu aceitei o convite para integrar o projeto liderado pelo João Rodrigues dos Santos para a Câmara Municipal de Cascais, esta terra que eu amo tanto, onde eu vivo há já mais de 40 anos e que eu conheço tão bem como as palmas das minhas mãos”, rematou Maria Vieira.