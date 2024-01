Atriz Mariana Monteiro passa o “réveillon”… em pleno ar a caminho de Bali

Uma passagem de ano fora do comum e, ao mesmo tempo, inesperada: Mariana Monteiro chegou a 2024 dentro de um avião, a caminho de Bali.

A atriz Mariana Monteiro entrou no novo ano… em pleno ar, dentro do avião, a caminho de Bali, na Indonésia.

“Entrei em 2024 numa time zone diferente, no ar e com pessoas que tinha acabado de conhecer há umas horas”, referiu a atriz nas redes sociais, ela que partilhou imagens com as hospedeiras da aeronave.

“Trouxe as passas comigo, mas a experiência sobrepôs-se aos 12 desejos e com esse entusiasmo, pedi o mais importante: saúde, amor e a capacidade de deixar fluir”.

“Não era para ter sido assim, mas não paro de ser surpreendida pela vida e pela forma como é preciso aceitar aquilo que não controlamos”, admitiu, à despedida.

Recorde-se que, no final do mês passado, a atriz assistiu a um debate sobre direitos humanos no Parlamento Europeu.