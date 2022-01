Atriz Mariana Pacheco declara-se ao cantor Diogo Leite

Mariana Pacheco declarou-se, esta quarta-feira, 14 de julho, ao cantor Diogo Leite com a letra de uma música publicada nas redes sociais.

A atriz, que integra o elenco da novela “Amor, Amor” (SIC), recorreu ao perfil de Instagram para partilhar uma fotografia em que aparece abraçada a Diogo Leite, ex-namorado de Sílvia Alberto.

“Eu quero uma casa no campo. Onde possa compor muitos rocks rurais. E tenha somente a certeza. Dos amigos do peito e nada mais. Quero uma casa no campo. Onde eu possa ficar no tamanho da paz. E tenha somente a certeza. Dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras. Pastando solenes no meu jardim”, escreveu.

“Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Quero a esperança de óculos. E meu filho de cuca legal. Plantar e colher com a mão. A pimenta e o sal. Quero uma casa no campo. Do tamanho ideal, pau-a-pique e sapê. Onde possa plantar meus amigos. Meus discos e livros e nada mais”, concluiu.

Lembre-se que Diogo Leite ficou conhecido por participar em concursos como “Operação Triunfo” e “The Voice Portugal”.