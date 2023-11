Atriz Melânia Gomes usou fraldas no “Hell’s Kitchen Famosos”

Este domingo, Melânia Gomes foi expulsa do “Hell’s Kitchen Famosos”. Em conversa, a atriz fez uma revelação curiosa sobre o programa.

Melânia Gomes foi a concorrente expulsa do “Hell’s Kitchen Famosos” este domingo, 5 de novembro. A atriz esteve no programa da SIC “Casa Feliz” e, em conversa com João Baião e Diana Chaves, fez uma revelação curiosa sobre o formato: usou fraldas durante o programa.

“Nem as fraldas me salvaram. Eu usei fraldas para fazer o programa, porque não podia sair dali. Tinha que estar atenta a tudo”, começou por dizer.

“Então pedi à produção umas fraldas, pensava que ia conseguir usar, mas não consegui. Eu passo a vida na casa de banho, o João Baião sabe. Se eu saísse para ir à casa de banho, tinha ido à vida. Já o chef tinha ensinado tudo”, contou.

Também Ljubomir Stanisic entrou na conversa e falou sobre o assunto. “Um dia chega ao pé de mim e diz ‘chef, isto assim não dá. Sou uma pessoa que não gosto de ficar com infeções urinárias, está a ver?’”, lembrou.

“Eu, na brincadeira, mandei a produção comprar quatro variedades de fraldas, dos velhos que se babam. Não é que ela veste?”, acrescentou, o cozinheiro, com um sorriso?