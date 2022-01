Atriz Paula Neves sente-se “abananada, dorida e triste”

Paula Neves admitiu estar a sentir-se “abananada, dorida e triste” depois da morte do seu colega de trabalho e amigo Pedro Lima.

A atriz afastou-se das redes sociais quando recebeu a notícia de que o intérprete tinha perdido a vida na praia do Abano, no Guincho. Agora, de volta, a artista confessou estar numa fase má.

“Cá estou de volta. Abananada, dorida, triste e estranha mas a voltar a apreciar as pequenas coisas simples e boas da vida, um dia de sol, um vestido bonito, um dia de verão, um dia de cada vez. Bom dia, minha gente”, pode ler-se na legenda da pubicação no Instagram.

Na secção de comentários, houve diversos internautas que tentaram consolar a atriz. “Bom dia, as noticias de últimos dias devem ter abalado muito. Tenha um bom dia e gozes todos com esses fofinhos”, escreveu um fã. “A vida continua”, atirou outro.

Pedro Lima morreu, no passado sábado, aos 49 anos, na praia do Abano, no Guincho, vítima se afogamento, segundo a autópisa. O velório aconteceu esta terça-feira no Hipódromo de Cascais.

Recorde-se que Paula Neves saltou para as luzes da ribalta depois de participar na novela “Anjo Selvagem”, da TVI, na qual dava vida à personagem principal da trama Mariana de Jesus.

Ao longo do seu currículo, a atriz participou em projetos como “O Beijo do Escorpião”, “Doce Tentação”, “Tu e Eu”, Fascínios”, entre outros.

