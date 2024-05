Atriz Rafa Kalimann revela que sofreu aborto espontâneo

O Dia da Mãe celebrou-se em alguns países – como o Brasil – este domingo, 12 de maio. Rafa Kalimann aproveitou a data para revelar que sofreu um aborto espontâneo.

Num vídeo, divulgado na página de Instagram, Rafa Kalimann decidiu dar voz a todas as mulheres que, tal como ela, sofreram abortos espontâneos. “Hoje é Dia das Mães, eu sou mãe, apesar de Deus não ter permitido que eu pudesse pegar no meu filho ao colo. Tenho vivido estes últimos dias com um vácuo muito grande. Um luto muito grande”, revelou.

“Passei por situações que talvez apanhem de surpresa pessoas até mais próximas a mim, que eu não compartilhei porque achei que nós fossemos guardar de um jeitinho muito íntimo”, acrescentou.

A atriz evidenciou que o aborto foi recente e que não compreende quando as pessoas dizem que é “normal”. “Esta dor não é normal. É muito profunda, difícil de ser digerida e não sei se pode ser curada”.

“Eu quis vir aqui porque também quero desejar feliz Dia das Mães a nós que geramos, mas não tivemos a oportunidade de realizar isso. Nós somos muitas”, rematou.