Atriz Renée Zellweger posa ao lado dos filhos do namorado pela primeira vez

Renée Zellweger e Ant Anstead estão juntos há cerca de dois anos. A atriz posa pela primeira vez ao lado dos filhos do companheiro.

Um retrato de família. A atriz americana Renée Zellweger posou ao lado dos filhos do namorado pela primeira vez, para as redes sociais.

Renée, de 54 anos, e o apresentador Ant Anstead, de 44 anos, estão juntos há cerca de dois anos, desde 2021. A relação de ambos é discreta e o casal não costuma partilhar muito em conjunto nas redes sociais.

Contudo, desta vez foi uma exceção. O apresentador partilhou no seu Instagram o que pode ser um retrato em família. Na imagem que publicou, aparece abraçado à namorada e do lado dos seus filhos, Amelie, de 19 anos, e Archie, de 16 anos.

Na fotografia, todos aparecem vestidos de modo formal. Os homens com fatos pretos e as mulheres de vestidos de noite – Renée de vestido dourado e a filha do apresentador de vestido preto.

A ocasião foi o Goodwood Festival of Speed, um evento de importância no calendário social britânico. “Como começou x como acabou”, pode ler-se na legenda da publicação do ator, onde também mostra uma imagem dentro da festa.