Atriz Rita Lello desmente rumor: “Está tudo bem, graças a Deus”

Os boatos de que a atriz da novela “Nazaré” teria Covid-19 chegaram aos ouvidos de Rita Lello, que prontamente negou a doença.

Rita Lello não tem Covid-19. A diretora de atores da novela da noite da SIC “Nazaré” que, na segunda temporada, interpreta o papel da advogada “Amélia”, reagiu com um teste negativo aos rumores de que teria contraído o vírus.

“Assim, caros amigos, partilho aqui o resultado do último teste (sexta feira) que fiz no âmbito do controlo do elenco da novela ‘Nazaré’ para descanso de quem estiver preocupado com a minha saúde”.