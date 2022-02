Atriz Rosa Villa e a luta contra os vícios: “Eu matava-me!”

Rosa Villa revelou, esta terça-feira, 12 de janeiro, a luta que enfrentou durante vários anos enquanto esteve viciada na droga e no álcool.

A atriz “abriu o livro” sobre o passado atribulado ligado ao vício no programa das tardes da TVI “Goucha”. À conversa com Manuel Luís Goucha, a intérprete admitiu que, primeiro, esteve viciada em cocaína.

“Olhas-te ao espelho e não te conheces. Tens uma atitude com alguém e não és tu”, começou por dizer depois de referir que uma pessoa só se apercebe da situação quando está envolvida.

“Telefonei a uma grande amiga que faz anos no mesmo dia que eu. Disse-lhe: ‘Não me estou a aguentar e quero que me internes, porque senão eu mato-me’”, lembrou. “Eu matava-me. Estive à beira do abismo”, afirmou.

Nesta fase, Rosa Villa adiantou que deixou de trabalhar porque não que queria as pessoas reparassem no seu estado. Durante o período em que lutou contra o vício das drogas, a atriz e o companheiro da altura terminaram o casamento.

O amor voltou a aparecer na sua vida cinco anos após este término. E com ele surgiram os problemas com o álcool.

Quando começou a namorar com um músico, a intérprete caiu no alcoolismo. Para a atriz, o álcool foi “muito difícil” de lidar por ser “socialmente aceite”. “Não posso utilizar drogas nem beber álcool, porque a minha condição não o aceita”, rematou.