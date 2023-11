Atriz Sofia Alves agradece teatro cheio em noite de estreia

Esta quarta-feira, 29, o espetáculo “Amigos com Benefícios”, de Sofia Alves, estreou. Atriz agradeceu o teatro “esgotado”.

O projeto que Sofia Alves tinha em mãos já está em andamento. A atriz, que tem protagonizado as mais recentes novelas da SIC, como “A Serra” ou “Sangue Oculto”, regressou ao teatro. O seu espetáculo “Amigos com Benefícios” estreou esta quinta-feira, 29 de novembro, no Teatro Dramax, em Oeiras.

Nas redes sociais, Sofia agradeceu o teatro cheio em noite de estreia. “Obrigada a todos por esgotarem o teatro numa noite maravilhosa que vai ficar no coração. ‘Amigos com Benefícios’ está à vossa espera em Oeiras”, escreveu numa publicação.

Encenada por Celso Cleto, a partir de um original de John Borg, a peça conta ainda com a participação de atores como Diogo Lopes e Filipe Matos.