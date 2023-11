Atriz Sofia Alves mostra bastidores da promoção do novo espetáculo

A atriz Sofia Alves está a preparar-se para apresentar um novo espetáculo e, nas redes sociais, mostrou os bastidores.

Sofia Alves tem um novo projeto em mãos. A atriz, que tem protagonizado as mais recentes novelas da SIC, como “A Serra” ou “Sangue Oculto”, está de volta ao teatro e vai apresentar um novo espetáculo com estreia daqui a duas semanas. “Amigos com Benefícios” vai subir ao palco a 29 de novembro, pela primeira vez, no Teatro Dramax, em Oeiras.

Nas redes sociais, a atriz, que já está a ensaiar a peça, mostrou alguns dos bastidores da promoção do espetáculo, onde se mostra ao lado de outros artistas conhecidos do público.

Encenada por Celso Cleto, a partir de um original de John Borg, a peça conta ainda com a participação de atores como Diogo Lopes e Filipe Matos.