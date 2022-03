Atriz Sofia Ribeiro passeia por Paris: “Que beleza!”

Sofia Ribeiro viajou até Paris, França, na companhia do namorado e de um grupo de amigos. A atriz partilhou vários momentos da viagem nas redes sociais.

A intérprete da TVI aproveitou os dias de férias para se divertir em território francês na companhia do mais-que-tudo. No perfil de Instagram, a arista mostrou-se a passear pelas ruas da cidade.

“La vie en rose”, escreveu na legenda.

“Que beleza!”, “Linda e sensual”, “Uauuuu” e “Tão bonita foram vários dos elogios deixados, rapidamente, pelos internautas na secção de comentários da publicação feita por Sofia Ribeiro.

Antes de viajar até Paris, a atriz esteve a passar uns dias no Alentejo com o namorado. “Quando a semana começa assim! Alentejo do meu coração!” escreveu, na altura, nas redes sociais.